Vier Bundesligaspiele abgesagt

APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Zwei Spielabsagen in der Bundesliga

Wegen massiver Schneefälle und der Nichtbespielbarkeit des Spielfeldes sind am Samstag alle drei Spiele der Bundesliga abgesagt worden. Wie die Liga mitteilte, können die Begegnungen WSG Tirol gegen Rapid, Red Bull Salzburg gegen den WAC sowie Austria Klagenfurt gegen Hartberg nicht wie geplant über die Bühne gehen. Auch das Ländle-Derby SCR Altach gegen Austria Lustenau findet nicht am Sonntag statt. Salzburg gegen WAC wird indes am Sonntag (14.30 Uhr) ausgetragen.

Da aufgrund der Wetterlage keine Besserung abzusehen ist und die Plätze aufgrund des nassen und schweren Schnees nicht kurzfristig geräumt werden konnten, wurden die betroffenen Spiele abgesagt. Auch in Klagenfurt konnte der Rasen aufgrund der Witterung mit starken Regenfällen nicht bespielt werden.

Drei Absagen in 2. Liga

In der 2. Liga gab es drei Absagen. Am Samstag konnte die Partie zwischen der Vienna und Schwarz-Weiß Bregenz (14.30 Uhr) nicht stattfinden, die für Sonntag angesetzten Duelle zwischen Ried und dem Floridsdorfer AC (10.30) sowie Dornbirn gegen Liefering (12.30) mussten aufgrund der Witterungsbedingungen ebenfalls verschoben werden.

apa