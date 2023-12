Deutliche Kritik von Werder-Boss Fritz

IMAGO/RHR-FOTO

Clemens Fritz war mit der Leistung seiner Bremer nicht einverstanden

Bremens Fußball-Chef Clemens Fritz hat nach dem 0:2 (0:1) beim VfB Stuttgart den Auftritt von Werder kritisiert.

"Ich finde, uns hat alles gefehlt", sagte der Bremer Profifußball-Leiter. "Heute ging allgemein wenig", erklärte der Ex-Profi: "Es ist ein gebrauchter Tag gewesen. Es war einfach eine schwache Leistung von uns."

Werder blieb das fünfte Spiel in der Fußball-Bundesliga nacheinander sieglos, hat auswärts weiterhin nur einen Punkt in dieser Spielzeit geholt und von den vergangenen acht Partien insgesamt nur eins gewonnen. "Das war schon ein Spiel, wo ich sage, dass wir in allen Belangen unterlegen gewesen sind", haderte auch Kapitän Marco Friedl.

Das kommende Heimspiel am nächsten Samstag gegen den FC Augsburg ist wichtig, um im Kampf gegen den Abstieg nicht stärker in Bedrängnis zu geraten.

"Das müssen wir gewinnen, da brauchen wir eine andere Leistung von der gesamten Mannschaft", sagte Friedl. Auch Fritz forderte: "Gegen Augsburg brauchen wir eine andere Leistung. Sonst wird es auch gegen Augsburg nicht klappen."