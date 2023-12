Bundesliga-Saison 2024/25 startet nach EM später

GEPA pictures/ Marcel Engelbrecht

Die kommende Bundesliga-Saison wird etwas später als gewohnt starten

Nach der Europameisterschaft im kommenden Sommer kommt Österreichs Bundesliga etwas später aus den Startlöchern.

Der Meisterschaftsauftakt zur Saison 2024/25 erfolgt am ersten August-Wochenende (2. bis 4. August), wie die Liga am Donnerstag nach der Clubkonferenz mitteilte. Die 32 Meisterschaftsrunden werden erstmals seit der Reform mit jeweils 16 Runden in Herbst und Frühjahr geteilt. Das "Finale" des Grunddurchgangs im Frühjahr umfasst sechs Spiele.

Aufgrund der Europacupreform müssen die in der Champions und Europa League vertretenen Clubs im Jänner zwei Spiele vor dem ersten nationalen Pflichtspiel bestreiten.

apa