Mainz 05 bangt weiter um Zentner

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Torwart Robin Zentner wird Mainz 05 wohl auch gegen den 1. FC Köln fehlen

Trainer Jan Siewert vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 sieht beim Kellerduell gegen den 1. FC Köln noch keinen vorentscheidenden Charakter.

"Es sind noch sehr viele Punkte zu vergeben", sagte der 41-Jährige: "Natürlich ist uns bewusst, dass das Spiel wichtig ist. Aber ich will es nicht künstlich hochstilisieren." Es sei generell "keine einfache Situation".

Am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) werde es natürlich schon ein Stück weit "um alles gehen, weil sie in einer ähnlichen Situation wie wir sind", so Siewert weiter: "Aber was war das Spiel gegen Leipzig, was gegen Darmstadt, was gegen Hoffenheim oder Freiburg? Das waren für mich alles Sechs-Punkte-Spiele, weil sich die Situation nicht ändert. Es ist der beschriebene Marathon, den wir angehen müssen."

Ob Torhüter Robin Zentner nach seiner Fingerverletzung wieder zur Verfügung steht, sei noch offen. Auch der Einsatz von Karim Onisiwo wackelt wegen eines grippalen Infekts. Generell müsse sein Team vor allem die Chancen besser nutzen. "Der Druck des Abstiegskampfs ist da, den spürt man", so der Trainer: "Aber es ist eine Frage der Zeit, bis der Stein umkippt."