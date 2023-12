Cristiano Ronaldo glänzt in seinem 1.200. Spiel

APA/AFP

Ronaldo präsentiert sich weiter in Torlaune

Cristiano Ronaldo hat in seinem 1.200. offiziellen Spiel als Profi über ein Tor, einen Assist und einen Sieg jubeln dürfen.

Sein Club Al-Nassr setzte sich am Freitag in der saudischen Liga gegen Al-Riyadh mit 4:1 durch. Der 38-jährige Portugiese leitete den Sieg in der 33. Minute nach Vorarbeit von Sadio Mane ein und führt mit 16 Treffern die Liga-Schützenliste weiter an. "1.200 Matches. Was für eine Fahrt, aber wir sind noch nicht fertig", schrieb Ronaldo auf X.

Al-Nassr ist Tabellenzweiter.

apa