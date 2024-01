Zweitligist Bregenz geht gegen Punkte-Abzug vor

GEPA pictures/ Avni Retkoceri

SW Bregenz will gegen die Strafe Beschwerde einlegen.

Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz will in der "Brasilianer-Causa" gegen die vom Senat 5 der Bundesliga ausgesprochene Punkte- und Geldstrafe vorgehen. Wie die Vorarlberger mitteilten, habe man "nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, weshalb wir nun den Instanzenweg beschreiten und gegen die Entscheidung Beschwerde einbringen werden". Wegen des offenbar widerrechtlichen Einsatzes von drei Brasilianern war der Club u.a. mit einem Drei-Punkte-Abzug belegt worden.

Auch eine Geldstrafe von 25.000 Euro - davon 10.000 Euro bedingt - wurde ausgesprochen. Durch den Punkteverlust fällt Bregenz in der Tabelle vom dritten auf den sechsten Platz zurück. Der Club hat in dieser Saison laut Medienberichten die drei Brasilianer Gabryel Monteiro, Matheus Lins und Ricardo ohne gültige Arbeitsbewilligung eingesetzt. Das Trio bestritt insgesamt 24 Saisonspiele für den Aufsteiger - Monteiro und Lins als Stammkräfte, Ricardo als Ergänzungsspieler. Die drei Kicker wurden nicht über den Verein entlohnt, wie Club-Präsident Thomas Fricke im Oktober in den "Vorarlberger Nachrichten" erklärte.

