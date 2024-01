BVB II verhindert Jahn-Sprung an Spitze

IMAGO/Patrick Ahlborn

Jahn Regensburg hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga verpasst. Die Oberpfälzer verloren am Mittwoch überraschend bei Borussia Dortmund II mit 0:1 (0:0) und schafften es dadurch nicht, Dynamo Dresden vom ersten Platz zu verdrängen. Die Sachsen hatten am Dienstag 2:0 bei Waldhof Mannheim gewonnen.

Regensburg, für das es die erste Niederlage in der Liga seit Ende September und überhaupt erst die zweite in der laufenden Saison war, hat nun "nur" noch sieben Punkte Vorsprung auf den dritten Platz.

Diesen belegt der SSV Ulm, der 2:0 (1:0) bei Arminia Bielefeld gewann. Als Vierter hat der SV Sandhausen nach dem 1:0 (1:0) gegen Erzgebirge Aue die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga weiterhin im Blick.

Dortmunds Ole Pohlmann (67., Handelfmeter) besiegelte die Niederlage der Regensburger. Für Ulm trafen Tom Gaal (10.) früh und Moritz Hannemann (90.+4) kurz vor Ende, Alexander Mühling (31./Foulelfmeter) sorgte für den Sieg der Sandhäuser.

Der SC Freiburg II kassierte seine 16. Niederlage und damit einen weiteren Dämpfer. Nach dem 0:1 (0:1) bei der SpVgg Unterhaching ist Freiburg mit nur zehn Punkten abgeschlagen Tabellenletzter. Der FC Ingolstadt und Preußen Münster trennten sich 1:1 (1:1).