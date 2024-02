Hürzeler freut sich auf Baumgart

AFP/SID/AXEL HEIMKEN

Fabian Hürzeler muss mit dem FC St. Pauli in Kiel ran

Fabian Hürzeler freut sich auf den innerstädtischen Konkurrenzkampf mit der "Persönlichkeit" Steffen Baumgart.

"Ich habe ihn indirekt mal kennengelernt, als Paderborn hier bei uns gespielt hat und ich noch Co-Trainer war", sagte der Coach des FC St. Pauli über den Neu-Trainer des Hamburger SV und fügte schmunzelnd an: "Dann stand er plötzlich bei uns in der Coaching Zone. Nicht nur einmal, sondern öfters."

Er habe schnell gemerkt, wie emotional Baumgart dabei sei, sagte Hürzeler, der einen Unterschied zwischen sich und dem 52-Jährigen ausmachte: "Ich bin jemand, der sehr gern warm bekleidet ist und er steht sehr oft im T-Shirt da." Zum direkten Duell der beiden Klubs aus Hamburg kommt es am 32. Spieltag. Aktuell hat St. Pauli als Tabellenführer die besseren Karten im Aufstiegsrennen als der Tabellendritte HSV.

Damit das auch so bleibt, wollen die Kiezkicker im Spitzenspiel bei Holstein Kiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) weiter punkten. "Mir ist wichtig, dass wir mutig sind und unseren Stil auf den Platz kriegen. Es wird in Kiel auch auf die Intensität ankommen", sagte Hürzeler: "Da müssen wir clever in den persönlichen Duellen sein."