Wildes Spiel: Hoffenheim kontert Hack-Dreierpack eiskalt

IMAGO/Heiko Becker

Grischa Prömel feiert sein Traumtor gegen Gladbach

Trotz eines Dreierpacks von Robin Hack muss Borussia Mönchengladbach wieder verstärkt um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga bangen. Die Gladbacher verloren am 30. Spieltag in einer wilden Partie 3:4 (1:1) bei der zuletzt kriselnden TSG Hoffenheim, die wieder Richtung Europacup schielen darf.

Wout Weghorst (36.), Grischa Prömel (58.), Ozan Kabak (66.) und Anton Stach (90.+1) trafen für die Kraichgauer, die zuvor vier Niederlagen aus fünf Ligaspielen kassiert hatten. Die Borussen verpassten den fünften Sieg in Folge gegen die TSG und müssen den Blick wieder nach unten richten. Daran änderte auch der Dreierpack des früheren Hoffenheimers Hack (39./78./90.) nichts.

Die 26.078 Zuschauer in Sinsheim sahen in den ersten Minuten kaum Höhepunkte. Beide Mannschaften agierten abwartend und bauten auf lange Ballbesitzphasen. Lediglich Hack sorgte für ein wenig Gefahr (9.). Auf der anderen Seite versuchte Andrej Kramaric auch nach einer Viertelstunde meist vergeblich, das Offensivspiel der TSG in seinem 250. Bundesligaspiel anzukurbeln.

Borussia Mönchengladbach: Dreierpack von Hack

Mit zunehmender Spielzeit ließen sich die ersatzgeschwächten Gladbacher, bei denen unter anderem Torwart Jonas Omlin, Franck Honorat, Tony Jantschke und Manu Kone fehlten, immer weiter in die Defensive drängen. Der für Omlin zwischen den Pfosten stehende Moritz Nicolas verhinderte bei einem Schuss von Pavel Kaderabek den Rückstand (18.).

Nach rund einer halben Stunde waren die Gastgeber der Führung noch näher. Senkrechtstarter Maximilian Beier traf per Kopf den Pfosten (32.). Kurz darauf setzten die Gladbacher durch Alassane Plea per Konter einen Nadelstich (34.).

Zwei Minuten später leistete sich Rocco Reitz einen folgenschweren Fehler in der Defensive, den Weghorst nach Vorarbeit von Kramaric zu seinem siebten Saisontor nutzte. Die Freude der Hoffenheimer währte nicht lange. Nach Vorarbeit von Plea traf Hack. Bei der letzten guten Chance in der ersten Hälfte kam Kramaric nicht an Nicolas vorbei (45.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs war den Hoffenheimern wieder das Aluminium im Weg. Weghorst scheiterte am Pfosten, Kramaric im Nachschuss an Nicolas (50.). Eine Minute später vergab Kaderabek. Die erneute TSG-Führung lag in der Luft - Prömel besorgte sie mit einem äußerst sehenswerten Distanztor.

Erst nach dem erneuten Rückstand wachten die Gladbacher auf und drängten auf den Ausgleich. Das Tor erzielte aber Kabak auf der Gegenseite. Danach war Gladbach erst einmal geschockt, Hack sorgte für neue Hoffnung - dann schlug der eingewechselte Stach zu.