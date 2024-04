Leipzig bereit für BVB: Top Vier bleibt das Ziel

Harry Langer/dpa

Das Duell mit dem BVB sei ein "wichtiges Spiel", meint Leipzigs Trainer Marco Rose

RB Leipzig will ungeachtet möglicher weiterer Champions-League-Startplätze seinen Platz unter den ersten Vier in der Fußball-Bundesliga behaupten.

"Das ist unser Ziel, das haben wir in der Hand und das wollen wir aus eigener Kraft schaffen", sagte Torhüter Peter Gulacsi nach dem 2:1 (1:0)-Sieg beim 1. FC Heidenheim. Die Sachsen festigten dadurch ihre Position vor Verfolger Borussia Dortmund, der am kommenden Wochenende zum direkten Duell nach Leipzig reist. Womöglich reicht am Ende der Saison auch Rang fünf zum Einzug in die Königsklasse.

RB will das Duell mit dem direkten Konkurrenten aber unbedingt gewinnen. "Wir wussten, dass wir nur dann gegen Dortmund ein Big-Point-Spiel spielen können, wenn wir unsere Aufgabe hier erfolgreich bestreiten", sagte Gulacsi nach dem hart erkämpften Erfolg in Heidenheim am Samstag. Das Duell mit seinem Ex-Club BVB sei ein "wichtiges Spiel", meinte Leipzigs Trainer Marco Rose. Aber auch die drei Punkte auf der Ostalb seien "sehr, sehr wichtig" gewesen.

RB holte aus den zurückliegenden sieben Partien 19 von 21 möglichen Punkten. Das Siegtor für den DFB-Pokalsieger in Heidenheim erzielte Torjäger Lois Openda in der 85. Minute.