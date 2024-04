Tabellenführer SKN baut Vorsprung aus

GEPA pictures/ Gintare Karpaviciute

Die Frauen des SKN hatte allen Grund zum Jubeln.

Spitzenreiter SKN St. Pölten hat den Vorsprung in der Frauen-Bundesliga auf Altach/Vorderland auf vier Punkte ausgebaut.

Die Niederösterreicherinnen gewannen am Sonntag in der 13. Runde beim FC Bergheim mit 3:0, wenig später kassierten die Vorarlbergerinnen in Neulengbach eine 0:2-Niederlage. Der Dritte Vienna liegt nach einem Heim-0:2 gegen Lustenau/Dornbirn schon sieben Zähler hinter St. Pölten.

apa