BW Linz feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf

GEPA pictures/ Christian Moser

BW Linz konnte das Spiel gegen Altach noch drehen.

Blau-Weiß Linz hat einen ganz großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Bundesliga gemacht. Der Aufsteiger feierte am Dienstag im Hofmann Personal Stadion dank eines Doppelpacks von Ronivaldo (62., 88./Elfmeter) gegen Altach einen 2:1-Erfolg und baute den Abstand auf Schlusslicht Austria Lustenau in der Qualifikationsgruppe auf acht Punkte aus. Diesen Vorsprung hat auch der neue Vorletzte aus Altach, der aufgrund des schlechteren direkten Vergleiches zurückfiel.

Für die Linzer war es der erste Sieg seit dem 2:0 im Heimderby gegen den LASK am 12. November 2023 und nach 13 erfolglosen Anläufen. Der Triumph war aufgrund einer Leistungssteigerung nach der Pause auch durchaus als verdient einzustufen. Im vierten Liga-Saisonduell gab es damit erstmals einen Sieger. Die Vorarlberger, für die nur Mohamed Ouedraogo (2.) traf, kassierten nach sieben ungeschlagenen Partien wieder einmal eine Niederlage. Für die Altacher geht es bereits am Freitag in der 29. Liga-Runde bei der Wiener Austria weiter, die Linzer sind am Samstag beim WAC zu Gast. Zwölf Punkte sind in den letzten vier Runden noch zu holen.

72 Sekunden waren gespielt, als Nicolas Schmid einen Fadinger-Abschluss nur nach vorne abklatschen lassen konnte und Ouedraogo via Abstauber sein Premierentor im Oberhaus erzielte. Nach einer Stunde hatten die Altacher Glück, dass Vesel Demaku nach einem Foul an Conor Noß nicht wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte kassierte. Spielerisch war wenig zu sehen, Kampf und Krampf dominierten das Geschehen. Eine Bilanz von 2:0 Schüssen aufs Tor für die Altacher unterstrich, dass Highlights absolute Mangelware waren.

Zur Pause stellten die Linzer auf eine Viererkette um und kamen auch mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine. Topchancen hatten weiter Seltenheitswert. Ronivaldo legte für Kristijan Dobras, der kam aber nicht richtig zum Abschluss (60.). Zwei Minuten später gab Danilo Mitrovic per Kopf zur Mitte, und Ronivaldo köpfelte ein. Bei einem Dobras-Schuss konnte sich Tobias Schützenauer auszeichnen (74.). Der Goalie musste aber im Finish noch einmal hinter sich greifen. Dobras provozierte mit einem Dribbling im Strafraum aufgrund eines Koller-Fouls einen Elfmeter, den Ronivaldo sicher verwertete. Der Neo-Österreicher hält nun schon bei neun Saisontoren.

apa