Mbappé und Dembélé ballern PSG zum Sieg

IMAGO/Federico Pestellini

PSG setzte sich ohne Probleme durch

Frankreichs Fußball-Meister Paris Saint-Germain eilt dem dritten Titel in Serie entgegen. Der Halbfinal-Gegner von Borussia Dortmund in der Champions League gewann in der heimischen Ligue 1 beim Abstiegskandidaten FC Lorient 4:1 (2:0).

Der Vorsprung auf Verfolger AS Monaco, der am Abend gegen Lille spielt, beträgt bereits 14 Punkte. Paris ist Meister, wenn Monaco nicht gewinnt.

PSG siegte dank der Tore der Starstürmer Ousmane Dembelé (19. und 60. Minute) und Kylian Mbappé (22./90.). Den Gegentreffer erzielte Mohamed Bamba (73.).