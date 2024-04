Pinther-Doppelpack bei Sieg von Zürich-Frauen

APA/AFP

Pinther zeigte sich in Torlaune

Viktoria Pinther hat am Samstag im Viertelfinal-Hinspiel der Finalrunde der Schweizer Women's Super League zwischen dem FC Luzern und FC Zürich im Gästetrikot geglänzt.

Die 25-jährige ÖFB-Teamstürmerin traf beim 2:0-Erfolg der Züricherinnen in der 18. und 83. Minute. Es war ihr zweiter Doppelpack in dieser Saison, sie hält nun bei zehn Saisontoren in der Liga. Das Rückspiel folgt am 4. Mai vor eigenem Publikum. Zürich war nach dem Grunddurchgang Tabellenzweiter.

