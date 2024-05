Bayer schießt Heidenheim in den Europapokal

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Heidenheim kann über die Europa-Qualifikation jubeln

Underdog 1. FC Heidenheim spielt dank des DFB-Pokalsiegs von Bayer Leverkusen in der kommenden Saison erstmals international.

Nach dem 1:0 (1:0) der Werkself gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern steht fest, dass das Team von Frank Schmidt als Bundesliga-Achter für die Playoffs der Conference League qualifiziert ist. Mit einem Erfolg nach Hin- und Rückspiel würde Heidenheim das Ticket für die Gruppenphase lösen.

Profiteur vom Leverkusener Pokalsieg ist zudem die TSG Hoffenheim, die als Siebter nun in der Europa statt in der Conference League ran darf. Ob die Kraichgauer das einzige deutsche Team in der Europa League bleiben, entscheidet sich erst am 1. Juni. Würde Borussia Dortmund gegen Real Madrid die Champions League gewinnen, wandelt sich das internationale Ticket der sechstplatzierten Frankfurter Eintracht noch in einen Startplatz für die Königsklasse um.