Bayer-Boss gibt Party-Einblicke: Frimpong als DJ

IMAGO/Jerry Andre

Die Stars von Bayer Leverkusen hatten reichlich Grund zum Feiern

Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro hat nach einer langen Party-Nacht Einblicke in die Feierlichkeiten des Double-Siegers gegeben.

"Wir haben keine Spiele mehr. Von daher konnten wir erstmals richtig feiern, ohne aufpassen zu müssen", sagte der 59-Jährige mit gebrochener Stimme am Morgen nach dem Pokalsieg in Berlin kurz vor dem Abflug in die Heimat im "Sport1-Doppelpass".

Kapitän Lukas Hradecky könne "immer sehr lange feiern", habe aber "heute Morgen schon ganz früh mit seinen Eltern gefrühstückt, ganz ohne Schlaf", verriet Carro.

Und auch Stimmungskanone Jeremie Frimpong habe bei der Party mit "über 1000 Leuten" im Berliner Club Theater mal wieder "besondere Einfälle" gehabt.

Zuletzt hatte der Niederländer nach dem Gewinn der Meisterschaft seinen Teamkollegen goldene Ringe geschenkt. Bei der Feier nach dem 1:0-Erfolg gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern habe er gegen Ende "mit Borja Iglesias den DJ spielen" wollen, berichtete Carro.

Nach der recht deutlichen Kampfansage am Samstagabend ("Das Ziel ist, ganz oben zu stehen") ruderte der Bayer-Boss am Sonntagmorgen wieder etwas zurück.

"Favorit in Deutschland ist immer Bayern München. Wir sehen uns nicht als Favorit, aber wollen oben mitspielen und die Bundesliga spannend machen", sagte der spanische Manager.

Einen Umbruch wie beim Rekordmeister werde es aber nicht geben, die Mannschaft soll im Großen und Ganzen zusammengehalten werden. "Wir sind da sehr optimistisch", sagte Carro, bevor er mit einem breiten Grinsen in den Flieger Richtung Leverkusen stieg, wo am Nachmittag die große Double-Party stattfindet.