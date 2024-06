Andrade fällt mit Kreuzbandriss lange aus

TOBIAS STEINMAURER, APA

Auf Andrade wartet ein harter Weg zurück

Bundesligist LASK muss monatelang auf Andres Andrade verzichten.

Der 25-jährige Innenverteidiger zog sich im Rahmen eines Test-Länderspiels mit Panama am 31. Mai einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu, wie eine MRT-Untersuchung in Linz am Montag ergab. Die Verletzung werde "operativ behandelt", gab der Tabellendritte der abgelaufenen Saison bekannt. Andrade verpasst damit auch die in den USA ausgetragene Copa America.

"Andres hat eine herausragende Saison gespielt. Er war eine wichtige Konstante in unserem Spiel und hat unserer Defensive enorme Stabilität verliehen. Diese Verletzung schmerzt uns sehr, wir sind aber felsenfest davon überzeugt, dass er auch den Weg zurück sehr gut meistern wird. Dafür erhält er von uns selbstverständlich jegliche Form der Unterstützung", sagte Sport-Geschäftsführer Radovan Vujanovic.

apa