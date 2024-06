St. Pauli stellt ersten Neuzugang für die Bundesliga vor

FC St. Pauli/SID

Sportchef Andreas Bornemann präsentiert Robert Wagner

Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli hat mit U21-Nationalspieler Robert Wagner den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit verpflichtet.

Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis vom SC Freiburg zu den Braun-Weißen. Dies teilte St. Pauli am Donnerstag mit. Der Kiez-Klub hatte vor zwei Wochen den Abgang von Top-Scorer Marcel Hartel vermeldet.

Wagner hat für Freiburgs zweite Mannschaft in der 3. Liga in insgesamt 48 Spielen vier Tore erzielt. Zudem kam er vier Mal in der Bundesliga sowie einmal in der Europa League zum Einsatz.

In der vergangenen Saison war Wagner an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen und absolvierte dort 32 Pflichtspieleinsätze in der zweiten Liga sowie dem DFB-Pokal (vier Tore, fünf Vorlagen).

"Robert hat in den vergangenen Jahren bereits Spielpraxis in verschiedenen Wettbewerben auf hohem Niveau gesammelt und entspricht mit seinen Fähigkeiten dem Profil, das wir für die Position im zentralen Mittelfeld gesucht haben", sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann.

Wagner meinte: "Für mich ist das eine tolle Möglichkeit, mich bei einem ambitionierten Verein mit einer Spielidee, die gut zu mir passt, weiterzuentwickeln."