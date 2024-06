Bochum stattet Youngster mit Profivertrag aus

IMAGO/Maik Hölter/SID/IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Lennart Koerdt wird fester Bestandteil des Profi-Kaders

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat Nachwuchsspieler Lennart Koerdt mit einem Profivertrag ausgestattet.

Der 19-Jährige unterschrieb beim Ruhrpott-Klub bis 2027, seit 2019 spielte Koerdt in den Jugendmannschaften des VfL. Sportdirektor Marc Lettau bezeichnete den offensiven Mittelfeldspieler als "großes Talent mit viel Entwicklungspotenzial".

In der Weststaffel der U19-Bundesliga erzielte Koerdt in der vergangenen Saison in 26 Spielen sieben Tore (fünf Vorlagen).