BW Linz verkündet zwei Verpflichtungen

APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Anderson wechselt die Farben

Mit der Verkündung von zwei brasilianischen Transfers zum Trainingsauftakt hat Bundesligist Blau-Weiß Linz die neue Saison eingeläutet. Die Stahlstädter verpflichteten Rechtsverteidiger Anderson, der zuletzt bei Absteiger Austria Lustenau unter Vertrag stand, sowie Mittelfeldspieler Lucas Dantas vom Verein Lemense. Beide unterschrieben bis 2026. An Schwarz-Weiß Bregenz abgegeben wurde Keeper Felix Gschossmann, der zuletzt an den SKN St. Pölten verliehen war.

Blau-Weiß startete als zweiter Bundesligist in die Vorbereitung auf die Anfang August beginnende Spielzeit. Nach dem Klassenerhalt als Aufsteiger will sich das Team von Trainer Gerald Scheiblehner weiter im Oberhaus etablieren. Dabei helfen sollen der 26-jährige Anderson und sein vier Jahre jüngerer Landsmann. Anderson sei "mit seiner Erfahrung von knapp 100 Bundesligaspielen eine absolute Top-Verstärkung", erklärte Sportdirektor Christoph Schößwendter.

Lucas Dantas sei wiederum ein "spielstarker zentraler Mittelfeldspieler, der enorm zweikampfstark ist und ein sehr gutes Tempo besitzt", so Schößwendter. Beweisen können sich die Neuen in diversen Testspielen in der Vorbereitung. Gegner sind unter anderem Slovan Bratislava (26. Juni), 1860 München (2. Juli) und die Admira (12. Juli).

Bereits am Montag hatte der SCR Altach als erster Bundesligist die Sommerpause für beendet erklärt. Die Truppe von Coach Joachim Standfest absolvierte am Dienstag ein erstes öffentliches Training. Das erste für Freitag geplante Testspiel gegen den SV Lochau wurde abgesagt, damit findet der erste Formtest am Samstag gegen den FC Nenzing statt. Im Juli stehen attraktive Spiele gegen Grasshoppers Zürich (13.7.) und den SC Freiburg (19.7.) auf dem Vorbereitungsmenü.

apa