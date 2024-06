Blaswich wechselt leihweise zu Red Bull Salzburg

APA/AFP

Janis Blaswich kommt von Leipzig

Torhüter Alexander Schlager bekommt bei Vizemeister Red Bull Salzburg Konkurrenz. Der Bundesligist leiht den 33-jährigen Keeper Janis Blaswich für ein Jahr von RB Leipzig aus, wie der Verein am Samstag verkündete. Der Deutsche ersetzt damit in Wals-Siezenheim seinen Landsmann Timo Horn, dessen Vertrag ausläuft. Blaswich hütete in Leipzig in 64 Pflichtspielen das Tor, er erhält bei den "Bullen" die Rückennummer 1.

"Mit Janis Blaswich haben wir einen routinierten Torhüter mit viel Qualität geholt", erklärte Sportdirektor Bernhard Seonbuchner. "Seine Mischung aus Erfahrung und Qualität sowie seine menschlichen Stärken werden uns definitiv weiterhelfen."

