SGS Essen wagt historischen Schritt

firo Sportphoto/SID

Die SGS Essen vollzieht Historisches

Der Frauen-Bundesligist SGS Essen hat seine Profi-Abteilung aus dem Gesamtverein ausgegliedert. Damit ist die Sportgemeinschaft der erste deutsche Frauenfußballverein, der diesen Schritt erfolgreich umsetzt. Den Vollzug vermeldete der Klub am Dienstag.

Beschlossen wurde die Ausgliederung bereits Ende Februar im Rahmen der Mitgliederversammlung. "Wir erhoffen uns dadurch auch eine Art Vorreiter-Rolle im Frauenfußball, die die Attraktivität und öffentliche Wahrnehmung des Vereins enorm steigern wird", sagte Geschäftsführer Florian Zeutschler.

Die SGS Essen geht mit der kommenden Saison in ihre 21. Spielzeit in der Bundesliga. Der letzte reine Frauenfußballklub der höchsten Spielklasse ist seit 2004 ununterbrochen Teil der deutschen Elite. In der vergangenen Spielzeit belegte die Sportgemeinschaft den vierten Rang hinter den Schwergewichten Bayern München und VfL Wolfsburg sowie Eintracht Frankfurt.