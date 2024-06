WAC verabschiedet Veratschnig und Schifferl

APA/ERWIN SCHERIAU

Nikolas Veratschnig wechselt nach Deutschland

Zwei Abgänge hat Österreichs Bundesligist Wolfsberger AC am Dienstag verlautbart: U21-Nationalspieler Nikolas Veratschnig wechselt in die deutsche Bundesliga zum 1. FSV Mainz 05 und Raphael Schifferl verlässt die "Wölfe" in Richtung 1860 München. Der Traditionsclub ist aktuell in der 3. deutschen Liga.

Veratschnig kommt aus der WAC-Akademie, wo er seit 2017 ausgebildet wurde. Er war seit Jänner 2022 in 76 Spiele für die Wolfsberger im Einsatz. Veratscnnig bedankte sich für die Chance. WAC-Präsident Dietmar Riegel zeigte sich stolz, dass man einen Spieler aus der eigenen Akademie "in eine der Top-5-Ligen Europas" gebracht hat.

"Ich bin bereit dafür, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen. Mainz 05 ist genau der richtige Klub dafür, hier kann ich mich unter optimalen Bedingungen in einer der Top-Ligen Europas weiter verbessern", wurde Veratschnig auf der Mainz-Website zitiert. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen, insbesondere mit Trainer Bo Henriksen, waren super und haben mich immens motiviert." Mainz-Sportvorstand Christian Heidel sieht Veratschnig, als "äußerst dynamischen Außenbahnspieler" und in dem Kärntner "großes Entwicklungspotenzial".

