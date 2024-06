WSG verstärkt sich mit Lukas Hinterseer

APA/ROBERT JAEGER

Der Ex-Teamspieler kehrt in die Heimat zurück

Stürmer Lukas Hinterseer kehrt in seine Tiroler Heimat zurück und schließt sich Bundesligist WSG Tirol an. Das verkündeten die Wattener am Freitag. Der einstige ÖFB-Teamspieler kickte zuletzt bei Hansa Rostock in der zweiten deutschen Bundesliga und steht ab sofort als Führungsspieler dem neuen Cheftrainer Philipp Semlic zur Verfügung. Über die Laufzeit des Vertrags wollte die WSG keine Angaben machen.

"Die Vorfreude ist riesig. Nach Hause kommen ist immer ein schönes Gefühl und es macht mich wirklich glücklich, dass es nun mit der WSG geklappt hat", erklärte Hinterseer in einer Club-Aussendung.

