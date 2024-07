SC Freiburg leiht Martinez von West Ham aus

SC Freiburg/SID

Neu in Freiburg: Shekiera Martinez

Der SC Freiburg leiht Stürmerin Shekiera Martinez für die kommende Bundesligasaison aus.

Die 22-Jährige, die zuletzt für Eintracht Frankfurt spielte, seit dem 1. Juli aber bei West Ham United unter Vertrag steht, ist der fünfte Sommerzugang der SC-Frauen.

Martinez gilt als Sturmtalent, mit der deutschen U19-Nationalmannschaft war sie 2019 Vize-Europameisterin geworden.

"Shekiera kann trotz ihres jungen Alters schon einiges an Erfahrungen nachweisen, hat viel Spielpraxis in der Bundesliga, aber auch in der Champions League gesammelt", sagte die Freiburger Bereichsleiterin Birgit Bauer-Schick: "Wir freuen uns sehr, dass sie nach acht Jahren in Frankfurt nun für die kommende Saison das Freiburger Trikot tragen wird und bedanken uns gleichzeitig auch bei West Ham United für die geglückte Kooperation."