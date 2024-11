Hartberger Arena wird um elf Mio. renoviert

Plankreis Hartberg – Architekturbüro

Mit einer millionenschweren Förderzusage des Landes Steiermark sieht Bundesligist TSV Hartberg einen wichtigen Schritt zum Lizenzerhalt getan. Um die Infrastruktur-Auflagen zu erfüllen, wird die Profertil-Arena um rund elf Millionen Euro modernisiert, rund neun Millionen werden von Seiten des Landes getragen. Das erklärten der Verein und die Politik am Donnerstag in einer gemeinsamen Aussendung.

Hartberg habe bewiesen, dass der Verein in die Bundesliga gehört, meinte Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP). "Wir alle wissen, dass die Bundesliga-Lizenz entscheidend ist: Was sich Hartberg sportlich erarbeitet hat, darf nicht an der Stadioninfrastruktur scheitern!" Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) bezeichnete die Förderung als "Weichenstellung für die Zukunft der Region", TSV-Geschäftsführer Erich Korherr freute sich über einen geschafften "Meilenstein".

Das Stadion ist nicht nur Heimstätte der Profisport-Abteilung, sondern wird auch von Schulen mit Sportschwerpunkt-Klassen genutzt. Mit der Renovierung geht auch eine Attraktivierung der Sportanlage für den Schulsport einher. Erst am Dienstag war bekanntgeworden, dass das Land Steiermark den Bau eines Trainingszentrums für die Fußballakademie und die Frauen-Teams von Sturm Graz mit 4,8 Mio. Euro fördert.

apa