Cottbus springt zurück an die Tabellenspitze

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Leah Kohring

Denkbar knapp mit 1:0 siegte der FC Energie in Köln

Energie Cottbus hat zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga zurückerobert.

Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz setzte sich am Freitagabend trotz Unterzahl mit 1:0 (1:0) bei Viktoria Köln durch und kehrte nach den zwei jüngsten Liga-Rückschlägen in die Erfolgsspur zurück. Die Konkurrenz kann am Wochenende allerdings wieder vorbeiziehen.

Zuletzt hatte Cottbus nach der Niederlage bei Rot-Weiss Essen (0:4) und dem Remis gegen Borussia Dortmund II (3:3) den Platz an der Spitze abgeben müssen. Maximilian Pronichev (44.) sorgte mit seinem Treffer kurz vor der Pause für den Erfolg des starken Aufsteigers in Köln, Viktoria-Keeper Dudu sah bei dem Tor nicht gut aus. Knapp eine Viertelstunde vor Schluss sah der Energie-Profi Dominik Pelivan wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (74.).