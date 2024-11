Hannover 96 muss Tabellenführung abgeben

IMAGO/Noah Wedel

Hannover 96 musste sich zu Hause geschlagen geben

Die Siegesserie daheim ist gerissen, die Tabellenführung erstmal weg: Hannover 96 hat in der 2. Fußball-Bundesliga beim 1:2 (0:0) gegen Darmstadt 98 die ersten Punkte im eigenen Stadion liegen gelassen.

Bereits am Freitagabend war der SC Paderborn mit dem 3:2 gegen dem 1. FC Nürnberg vorbeigezogen, Hannover fand am Samstag nicht die passende Antwort. Die formstarken Darmstädter verbessertem sich mit dem vierten Dreier in den letzten fünf Spielen in die obere Tabellenhälfte.

"Es war ein schweres Spiel, da entscheiden Kleinigkeiten, heute ist es ärgerlich gelaufen", sagte 96-Verteidiger Marcel Halstenberg bei "Sky" und ergänzte mit Blick auf die Tabelle: "Wie eng das da oben ist. Viele wollen hoch, aber keiner kann in dieser Liga durchmarschieren."

Philipp Förster (62.) und Fabian Nürnberger (72.) erzielten die Tore für die Lilien. Hyun-Ju Lee (68.) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich der Hannoveraner, die ihre ersten sechs Heimspiele allesamt gewonnen hatten.

Darmstadt hatte in der ersten Hälfte zwar mehr Ballbesitz und durch Förster schon nach 23 Sekunden die erste Chance. Doch mit zunehmender Spielzeit erhöhten die Gastgeber den Druck.

98-Keeper Marcel Schuhen musste unter anderem bei Schüssen von U21-Nationalspieler Nicolo Tresoldi (26.) und Lee (35.) retten. Nach der Pause nutze Darmstadt seine Chancen eiskalt: Erst traf Förster nach sehenswerter Einzelaktion, dann war Nürnberger nach einem Abspielfehler der Hannoveraner im eigenen Strafraum erfolgreich.