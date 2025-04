Offensivstar Salah bleibt in Liverpool

APA/AFP

Salah wirbelt weiter für Liverpool

Fußball-Star Mohamed Salah hat seinen Vertrag beim englischen Premier-League-Leader Liverpool verlängert.

Das teilten die Reds mit. Die genaue Laufzeit des Kontrakts wurde nicht genannt, laut der Zeitung "Liverpool Echo" und des Senders BBC geht es aber um zwei weitere Jahre. Zuletzt war der 32-jährige Ägypter auch mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien oder zu Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht worden.

Salah spielt bereits seit acht Jahren an der Anfield Road und ist ein Publikumsliebling. Trainer Jürgen Klopp hatte ihn von der AS Roma nach England geholt. In 394 Spielen traf er 243 Mal für Liverpool und steht damit an dritter Stelle der treffsichersten Spieler in der Clubgeschichte. Allein in dieser Saison kommt Salah schon wieder auf 32 Tore, davon 27 in der Premier League.

apa