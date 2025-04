FC Arsenal verspielt Sieg nach CL-Gala

IMAGO/Mark Leech

Der FC Arsenal konnte Brentford nicht bezwingen

Der FC Arsenal hat sich zwischen den beiden Königsklassen-Krachern gegen Real Madrid etwas zu sehr zurückgelehnt.

Der 13-malige englische Fußballmeister schonte einige seiner Stars und kam am 32. Spieltag der Premier League nicht über ein 1:1 (0:0) gegen den FC Brentford um den deutschen Angreifer Kevin Schade hinaus. Damit hat der Tabellenzweite zehn Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool. Die Reds treffen am Sonntag auf West Ham United (15.00 Uhr/Sky).

Thomas Partey (61.) traf für die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta, der unter anderem Bukayo Saka and Martin Ödegaard zunächst auf die Ersatzbank gesetzt hatte. Yoanne Wissa sorgte für den Ausgleich (74.) in London.

Am vergangenen Dienstag gewann Arsenal 3:0 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Titelverteidiger Real Madrid. Am Mittwoch steht das Rückspiel in Spanien auf dem Programm.