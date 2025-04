Last-Minute-Sieg! Liverpool fast am Ziel

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Der FC Liverpool greift nach der Meisterschaft

In einer desolaten Premier-League-Saison hat Eintracht Frankfurts Europa-League-Gegner Tottenham Hotspur auch die Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel am Donnerstag (21:00 Uhr/Live bei RTL) in den Sand gesetzt.

Die Spurs unterlagen mit einer besseren B-Elf bei den Wolverhampton Wanderers 2:4 (0:2) und bleiben Tabellen-15.

Nach dem 1:1 im Hinspiel gegen die Eintracht schonte Teammanager Ange Postecoglou zahlreiche Spieler, darunter sein Top-Star Son Heung-Min. Rayan Ait-Nouri (2.) traf schnell für Wolverhampton, es folgte ein kurioses Eigentor: Spurs-Torhüter Guglielmo Vicario patschte Djed Spence den Ball vor die Brust, von dort sprang der Ball ins Tor (38.).

Der zweite Saisontreffer der Bayern-Leihgabe Mathys Tel (59.) brachte keine Wende mehr, Jörgen Strand Larsen (64.) und Matheus Cunha (86.) trafen noch für die Wolves. Richarlison hatte erneut für Tottenham verkürzt (85.).

Der FC Liverpool eilt unaufhaltsam dem Meistertitel entgegen. Nach einem 2:1 (1:0) gegen West Ham United liegen die Reds nun 13 Punkte vor dem FC Arsenal, der gegen den FC Brentford (1:1) gepatzt hatte. Verliert Arsenal am Ostersonntag bei Ipswich Town, kann Liverpool wenige Stunden später mit einem Sieg bei Leicester City den Titel klarmachen.

Gegen West Ham trafen Luis Diaz (18.) und spät Virgil van Dijk (89.), Andrew Robertson (86.) war ein Eigentor zum Ausgleich unterlaufen. Niclas Füllkrug wurde bei den Hammers für die letzte Viertelstunde eingewechselt.