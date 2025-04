Leverkusen patzt überraschend gegen Köln

IMAGO/Beautiful Sports/SID/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring

Umkämpftes Duell in Leverkusen

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben im Rennen um die Champions League einen unerwarteten Dämpfer einstecken müssen.

Im rheinischen Duell mit dem 1. FC Köln kam die Werkself am Montagabend trotz klarer Überlegenheit über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus und verpasste den Sprung heran an das Bundesliga-Spitzentrio. Cornelia Kramer (53.) sorgte für den Ausgleich, nachdem Taylor Ziemer (35.) die Kölnerinnen in Führung gebracht hatte.

Leverkusen schaffte es nicht, die Niederlage von Eintracht Frankfurt gegen Bayern München zu nutzen (0:3). Drei Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Rückstand der Bayer-Frauen (37 Punkte), die auf ihren gelbgesperrten Trainer Roberto Pätzold verzichten mussten, auf die drittplatzierte SGE vier Punkte. Der VfL Wolfsburg rangiert mit 42 Zählern auf dem zweiten Platz. Meister und Vizemeister kommen direkt in die Königsklasse, der Dritte erreicht die Qualifikation.

Die effizienten Kölnerinnen von Trainerin Britta Carlson sammelten dank einer starken Leistung einen weiteren Punkt gegen den Abstieg. Der Vorsprung auf das abgeschlagene Schlusslicht Turbine Potsdam beträgt sieben Zähler.