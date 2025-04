Goiginger fällt wohl bis Saisonende aus

APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Für Thomas Goiginger (v.r.) ist die Saison vorbei/Archivbild

Bundesligist Blau-Weiß Linz muss voraussichtlich bis zum Saisonende auf Thomas Goiginger verzichten.

Der 32-jährige Offensivspieler zog sich am vergangenen Freitag im Spiel der Meistergruppe gegen den WAC eine Muskelverletzung an der Oberschenkelrückseite zu. Die Oberösterreicher sind nach drei Meistergruppen-Partien noch ohne Punkt und können auch am Ostersonntag (14.30 Uhr) bei Meister Sturm Graz nicht vom Tabellenende wegkommen.

apa