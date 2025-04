Funkel: Uerdingen-Aus "tut mir im Innersten weh"

IMAGO/Revierfoto

Uerdingens Schicksal trifft Friedhelm Funkel hart

Der frühere Bundesliga-Trainer Friedhelm Funkel hat sich mit bewegenden Worten zum Rückzug seines Ex-Fußballclubs KFC Uerdingen geäußert.

"Es bedrückt mich, das tut mir im Innersten weh", sagte der 71-Jährige der "Kölnischen Rundschau". Am Montag hatte sich der KFC aus wirtschaftlichen Gründen vom Spielbetrieb der viertklassigen Regionalliga West zurückgezogen.

Funkel war in Uerdingen Spieler, gewann mit dem Klub 1985 den DFB-Pokal. Später wurde er Trainer an der Grotenburg. Dass sich der Verein bereits zum fünften Mal in einem Insolvenzverfahren befindet, überrascht Funkel nicht.

"Weil der Verein seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr seriös geführt wird. Es gibt immer wieder neue Vorstände, Streitereien, Hektik und Baustellen. Mal gab es einen Investor aus Russland, dann einen aus Luxemburg. Das hat nichts mit Kontinuität zu tun", sagte Funkel.

Rechtliche Maßnahmen gegen Rückzug

Jüngstes Beispiel ist der Rückzug vom Spielbetrieb, der vom Insolvenzverwalter vollzogen worden war. Tags darauf meldete sich der Vorstand zu Wort, man wolle dagegen "entsprechende rechtliche bzw. anwaltliche Maßnahmen" einleiten. Die Chancen auf einen Rückzug vom Rückzug werden jedoch als gering erachtet.

Der KFC Uerdingen soll trotz der aktuellen Entwicklung erhalten bleiben, hieß es vom Insolvenzverwalter. Ziel der Insolvenzverwaltung sei eine Entschuldung und die Entwicklung eines tragfähigen Konzepts für einen Neustart in der Oberliga in der kommenden Saison.

Bei einer Abmeldung vom Spielbetrieb vor dem 30. April werden alle absolvierten Partien in der Regionalliga West annulliert. Dies war bereits im Fall von Türkspor Dortmund geschehen, die ihre Mannschaft vor Wochen zurückgezogen hatten.

Für den KFC war die 0:2-Niederlage am vergangenen Samstag bei der U23 von Fortuna Düsseldorf die vorerst letzte Regionalliga-Partie.