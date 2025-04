St. Pauli verkündet Irvine-Schock

AFP/SID/FRANK MOLTER

Jackson Irvine (r.) muss unters Messer

Der FC St. Pauli wird im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga nicht mehr auf Kapitän Jackson Irvine setzen können. Der Australier wird sich am Dienstag in London einer Operation am linken Fuß unterziehen und anschließend "mehrere Monate" fehlen, das teilten die Hamburger am Montag mit. Irvine hatte aufgrund einer Stressreaktion im Fuß bereits seit Mitte April nicht mehr gespielt.

"In Abstimmung mit der medizinischen Abteilung, den Verantwortlichen sowie dem Spieler wurde entschieden, die Verletzung operativ zu behandeln", hieß es nun in der Mitteilung. St. Pauli hat den Klassenerhalt rechnerisch noch nicht sicher, der Aufsteiger steht drei Spieltage vor Schluss aber komfortabel da. Als Tabellen-14. haben die Hamburger sechs Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16, den der 1. FC Heidenheim belegt.