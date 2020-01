Zieht es Stefan Ilsanker nach China?

GEPA pictures/ Roger Petzsche

Kickt Stefan Ilsanker bald im Reich der Mitte?

Verdient neben Marko Arnautović bald ein weitere ÖFB-Kicker sein Geld in China? Laut einem Bericht der "Bild-Zeitung" soll der chinesische Zweitligist Shijiazhuang Ever Bright an einer Verpflichtung von RB Leipzig-Spieler Stefan Ilsanker interessiert sein. Der Ex-Salzburg-Kicker ist in dieser Saison nur noch zweite Wahl.

Mit Stefan Ilsanker könnte bald der nächste österreichische Fußballer seine Koffer aus Europa packen und in China anheuern. Wie die "Bild-Zeitung" berichtet, liegt dem deutschen Bundesligisten RB Leipzig ein Angebot des chinesischen Zweitligisten Shijiazhuang Ever Bright für den 30-Jährigen vor. Der Vertrag des 42-fachen Nationalspielers läuft im kommenden Sommer aus, für Leipzig also die letzte Chance noch Ablöse für den Salzburger zu bekommen.

Bei Leipzig nur zweite Wahl

Beim derzeitigen Tabellenführer der deutschen Bundesliga hat Ilsanker aktuell einen schweren Stand und brachte es in der Hinrunde in 17 Ligaspielen auf lediglich 414 Einsatzminuten. Insgesamt stand der Ex-Red Bull Salzburg-Kicker gerade einmal in fünf Partien in der Startelf, in der letzten Saison kam er noch auf 19 Einsätze.

Unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann hat der ÖFB-Legionär momentan wenig Chancen und daher schließt Leipzig-Sportdirektor Markus Krösche einen vorzeitigen Abgang nicht aus: "Er hat es bei seinen letzten Einsätzen auf jeden Fall gut gemacht. Der Trainer verspricht aber keinem Spieler Spielzeit. Sollte er im Jänner auf uns zukommen, werden wir uns natürlich zusammensetzen."

red