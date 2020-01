Robert Žulj von Hoffenheim zum VfL Bochum

unknown

Robert Žulj heuert beim VfL Bochum an

ÖFB-Legionär Robert Žulj verlässt die TSG Hoffenheim und wechselt in die 2. Bundesliga zum VfL Bochum. Dort unterschreibt der Offensivspieler einen Vertrag bis 2023.

Robert Žulj ist auf der Suche nach einem neuen Verein fündig geworden. Der 27 Jahre alte Oberösterreicher bleibt in Deutschland und wechselt vom Spitzenklub TSG Hoffenheim zum Zweitligisten VfL Bochum. Das gab der Verein aus dem Ruhrpott am Mittwochnachmittag bekannt.

Žulj kam im Herbst nach seiner Rückkehr vom Leihengagement bei Aufsteiger Union Berlin in Hoffenheim überhaupt nicht zum Zug und stellt sich nun in Bochum einer neuen Herausforderung. Der VfL liegt in der 2. Bundesliga nur an der 14. Stelle, hat lediglich einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang sowie drei auf den ersten Abstiegsplatz.

Da wär uns doch gerade bei der Aufstellung fast ein Fehler unterlaufen🤔 #Zulj2023#VfLinJerez pic.twitter.com/eiyx28yrYr — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) 15. Januar 2020

red