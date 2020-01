Håland: "Dafür habt ihr mich gekauft, oder?"

Peter Schatz via www.imago-images.de

BVB-Neuzugang Erling Håland weiß: Seine "Statistiken sind ganz schön"

Der Samstag des ersten Spieltags der Bundesliga-Rückrunde stand ganz im Zeichen eines 19-Jährigen: BVB-Neuzugang Erling Håland kam beim Stand von 1:3, sah und siegte! Mit einem Hattrick versetzte der Norweger die Dortmunder Anhänger in Ekstase. Die wichtigsten Stimmen zu Augsburg gegen Borussia Dortmund.

>> Håland zertrümmert den FC Augsburg

Erling Håland (Dreifach-Torschütze Borussia Dortmund): "Es war ein guter Tag, ich bin einfach glücklich. Ich bin aktuell sehr entspannt, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Die Statistiken sind ganz schön. In Dortmund habe ich gute Leute um mich herum, tolle Teamkollegen, es ist ein fantastischer Klub. Ich kann heute lachen, das ist das Wichtigste."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund) ...

... über Håland Gala: "Er hat im Trainingslager keinen Einstand gegeben, jetzt kommt er nicht mehr drumherum. Der Letzte, der bei seinem Debüt drei Tore geschossen hat, war - glaube ich - Aubameyang. Wenn das genauso eine Erfolgsgeschichte wird, würde ich das gerne unterschreiben."

Michael Zorc (Sportdirektor Borussia Dortmund) ...

... über Håland: "Ich habe ihm nach dem Spiel gratuliert, da sagte er: 'Dafür habt ihr mich gekauft, oder?' Der Junge ist sehr klar im Kopf. Er strahlt etwas positiv Verrücktes aus. Wir brauchen solche Jungs, die auf dem Platz ihre Emotionen zeigen und sich zerreißen. Sein Körpersprache ist 1A, besser geht’s nicht."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zu Håland: "Er ist gut angekommen. Er hat sofort seine Stärke gezeigt, seine Läufe in die tiefe, drei Tore ist natürlich unglaublich. Er bewegt sich gut zwischen den Linien, das gibt uns eine andere Möglichkeit, nach vorne zu spielen. Er hat das sehr gut gemacht. Er hat Potenzial, sich zu verbessern, das ist das wichtigste."

... zum Spiel: "Es war ein verrücktes Spiel, wir hätten früh führen sollen, stattdessen liegen wir nach der ersten Halbzeit 0:1 hinten. Dann manchen wir das 1:1, aber kriegen gleich das 1:2 und das 1:3, unglaublich. Dann machen wir das 2:3, das hat der Mannschaft einen Schub gegeben. Danach haben wir ohne Ende haben nach vorne gespielt, da wissen wir, dass wir die Fähigkeiten haben."

... zur Frage, ob Håland bald in der Startelf steht: "Die Spieler sagen immer, sie sind bereit, das gehört dazu. Aber er hat den ganzen Dezember nicht gearbeitet, er war verletzt, dann konnte er im Trainingslager drei, vier Tage nicht viel machen. Es hat etwas gefehlt, um 90 Minuten zu spielen. Wir werden sehen. Wir spielen Freitag."

... zur Frage, warum Paco Alcácer nicht im Kader stand: "Ich hatte nicht das Gefühl, dass er bereit ist, uns heute zu helfen."

Martin Schmidt (Trainer FC Augsburg): "Wir waren in der ersten Stunde auf einem guten Weg. Da haben wir gespielt, was wir wollten, was unsere DNA ist. Da kam der Håland-Schock mit drei Toren, er hat Dortmund rausgerissen und uns unsicher gemacht. Wir sind sorglos geworden, aber ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf, der Gegner hat uns ans Limit gebracht. Das Gute nehmen wir mit, aber wir sind gut beraten, schnell zu lernen und zu punkten."

Florian Niederlechner (Doppel-Torschütze FC Augsburg): "Es fühlt sich absolut scheiße an, weil ich finde, dass wir echt ein gutes Heimspiel gezeigt haben. Wir haben wenig zugelassen, gehen 3:1 in Führung und plötzlich passiert das 3:2. Das war wie so ein Schalter, der umgelegt wurde."

