Håland zertrümmert den FC Augsburg

Erling Håland hat voll eingeschlagen

Was für ein Einstand von Erling Braut Håland bei Borussia Dortmund! Der ehemalige Salzburger kam beim Auswärtsspiel der Westfalen in Augsburg beim Stand von 1:3 rein und die Partie endete mit 5:3 für Dortmund.

Dortmund-Trainer Lucien Favre bracht Håland in der 56. Minute für Łukasz Piszczek und schon drei Minuten später schlug der Norweger das erste Mal zu. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit traf Jadon Sancho und dann schlug Håland gleich noch zwei Mal zu (70., 79.). Insgesamt brauchte Håland für seinen Triplepack also bloß 20 Minuten.

Nach dem Spiel stand Håland mit dem Ball in der Hand vor dem "Sky"-Mikrophon: "Dortmund ist ein fantastischer Klub." Auch die Frage nach seiner Fitness, ob er nächste Woche schon Kraft für 90 Minuten habe, hat er kurz beantwortet, mit einer Gegenfrage: "Wie hat es denn heute ausgesehen?"

Vor dem Spiel wurde Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc gefragt, ob es in Hålands Vertrag Einsatzgarantien oder Ausstiegsklauseln gibt. "Wenn man weiß, wer alles noch im Boot war, diktiert man nicht die Bedingungen. Aber er hat keine Einsatzgarantien, die Hoheit, wer spielt, hat bei uns immer noch der Trainer ... aber er bringt schon viel mit, er bringt eine Robustheit mit, er hat eine unwahrscheinliche Mentalität, will jeden Ball reinmachen", so Zorc. Das hat der Norweger dann auch getan.

Unfassbar! Was für eine zweite Hälfte! Der #BVB krallt sich den ersten Dreier in 2020! 🖤💛 #FCABVB pic.twitter.com/umaDRcNvpq — Borussia Dortmund (@BVB) 18. Januar 2020

red