Baumgartlinger trifft bei Leverkusen-Auswärtssieg

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Baumgartlinger lässt sich inmitten der Jubeltraube eiern

Julian Baumgartlinger darf sich 364 Tage nach seinem letzten Treffer wieder über ein Tor in der deutschen Bundesliga freuen. Der ÖFB-Teamkapitän traf beim 4:1-Auswärtssieg von Bayer Leverkusen bei Schlusslicht Paderborn zum zwischenzeitlichen 3:0 für die Werkself.

Kevin Volland brachte Bayer Leverkusen schon in der ersten Viertelstunde mit einem Doppelpack per Kopf 2:0 in Führung, danach schlug Baumgartlinger per Abstauber zu. In der 51. Minute verkürzte Dennis Srbeny, ehe Kai Havertz eine Viertelstunde vor Schluss für den 4:1-Endstand sorgte.

Mehr als drei Tore in einem Spiel hatte Bayer in der Hinrunde nie erzielen können. Zudem startete Leverkusen die letzten fünf Jahre nie mit einem Sieg in die Rückrunde.

red