Lazaro auch in Leipzig heiß begehrt

Emilio Andreoli, getty

Zieht es Valentino Lazaro wieder zurück nach Deutschland?

Wohin zieht es Valentino Lazaro? Nach seinem bisher unglücklich-verlaufenden Engagement bei Inter Mailand, mangelt es dem ÖFB-Kicker jedenfalls nicht an Alternativen. Ein Transfer nach England zu Newcastle United schien bereits weit fortgeschritten, doch wie "Sky" berichtet, könnte RB Leipzig noch dazwischen grätschen.

Vieles deutete in den letzten Tagen auf einen Wechsel von Valentino Lazaro hin, der sich unter Trainer Antonio Conte bei Inter Mailand bisher nicht durchsetzen konnte und es in der Hinrunde auf gerade einmal sechs Einsätze in der Serie A brachte. Ein Leihwechsel nach England zu Newcastle United zeichnete sich in den letzten Tagen ab, dort steht der ÖFB-Kicker bei Trainer Steve Bruce hoch im Kurs. Jetzt könnte sich allerdings ein Klub aus dem Red Bull Konzern dazwischenschalten.

Leipzigs Sportdirektor zu Gesprächen in Mailand

Wie "Sky" berichtet, hält sich RB Leipzig-Sportdirektor Markus Krösche aktuell in Mailand auf, um mit den Inter-Verantwortlichen einen Transfer von Valentino Lazaro auszuloten. Dabei soll es sich um eine Leihe plus Kaufoption im Sommer handeln, über genaue Vertragsdetails wurde zwischen Lazaro-Seite und RB aber noch nicht gesprochen.

Der 23-jährige ÖFB-Teamspieler kann sowohl am rechten Flügel als auch auf der rechten Abwehrseite agieren und hat sich als flexibler Außenbahnspieler etabliert. Ein Wechsel nach Leipzig würde für Lazaro eine Rückkehr zu Red Bull bedeuten, stammt er doch aus der Jugend von Red Bull Salzburg und kickte dort in der Kampfmannschaft bis Sommer 2017, ehe es in nach Deutschland zu Hertha BSC verschlug.

red