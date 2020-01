Klare Niederlage für Struber-Klub Barnsley

Richard Sellers via www.imago-images.de

Zweite Niederlage in Folge für den FC Barnsley

Barnsley verliert in der zweiten englischen Liga vor eigenem Publikum mit 0:3 gegen Preston North End.

Gerhard Struber hat im Kampf um den Klassenerhalt in der englischen Championship den nächsten Rückschlag kassiert. Sein Klub Barnsley verlor am Dienstagabend zu Hause gegen Preston North End klar 0:3 und damit zum zweiten Mal in Folge.

Der Rückstand des Liga-22. auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt vier Punkte. Samuel Şahin-Radlinger im Tor und Marcel Ritzmaier spielten durch. Patrick Schmidt kam ab der 75. Minute zum Einsatz.

⏱ The referee brings an end to proceedings.#YouReds pic.twitter.com/1xTZ77voDr — Barnsley FC (@BarnsleyFC) 21. Januar 2020

apa