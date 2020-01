Michael Sollbauer wechselt zum FC Barnsley

GEPA pictures/ Christian Walgram

Michael Sollbauer sagt "Adieu" zum WAC

Jetzt ist es amtlich: Nach Marcel Ritzmaier schnappt sich Gerhard Struber den nächsten Kicker von seinem Ex-Klub und holt Michael Sollbauer aus dem Lavanttal nach England zum FC Barnsley. Der Kapitän des WAC verabschiedet sich nach neuneinhalb Jahren in Kärnten und wagt erstmals den Schritt ins Ausland.

Der Wolfsberger AC muss nach den Wechseln von Anderson Niangbo und Marcel Ritzmaier den nächsten Abgang eines Leistungsträgers verkraften. Mit Michael Sollbauer verlässt der Kapitän und ein absolutes Urgestein den Kärntner Bundesligaverein und heuert in England bei dem von Ex-Coach Gerhard Struber trainierten FC Barnsley an, wie der Zweitliga-Klub in einer Aussendung bestätigte. Für den 29-Jährigen wird eine Ablösesumme von umgerechnet 400.000 Euro fällig, Sollbauer unterschreibt einen Vertrag bis

Über 300 Spiele für den WAC

Nach neuneinhalb Jahren und über 300 Bundesligaspielen für den WAC wagt Michael Sollbauer erstmals den Schritt ins Ausland und folgt somit seinem Ex-Kollegen Marcel Ritzmaier, den es bereits Anfang Jänner auf die Insel verschlagen hat. In der vergangenen Hinrunde war Sollbauer eine wichtige Stütze für die Wolfsberger, stand in allen 18 Bundesligapartien über 90 Minuten am Platz und spielte auch in der Europa League in jedem Spiel durch.

Der gebürtige Kärntner wechselte im Sommer 2010 von Austria Kärnten ins Lavanttal und reifte dort zum Kapitän und Schlüsselspieler. Jetzt folgt für den 1,87m-Mann der Schritt ins Ausland, in England soll er die wackelige Abwehr der "Tykers" mit 54 Gegentoren stabilisieren und dabei helfen, das Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Zuletzt musste Barnsley eine klare 0:3-Schlappe hinnehmen, aktuell fehlen vier Punkte auf das rettende Ufer.

Dieng als Testspieler

Im Gegensatz begrüßt der WAC aktuell mit Cheikhou Dieng einen alten Bekannten aus der Bundesliga als Testspieler. Der ehemalige St.Pölten und Wacker Innsbruck-Kicker ist seit seinem Aus bei İstanbul Başakşehir F.K. aktuell auf Vereinssuche und könnte den abgewanderten Anderson Niangbo bei den Kärntnern ersetzen.

red