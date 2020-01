Baumgartner-Tor bei TSG-Sieg in Bremen

Jan Huebner/Taeger via www.imago-images.de

ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner traf in Bremen per Ferse zum 2:0 für die TSG

Mittelfeldspieler Christoph Baumgartner trägt sich beim 3:0-Sieg von 1899 Hoffenheim bei Werder Bremen in die Torschützenliste ein. Bayer Leverkusen schlägt Fortuna Düsseldorf mit demselben Ergebnis.

ÖFB-U21-Teamspieler Christoph Baumgartner hat am Sonntag eine starke Leistung in der deutschen Bundesliga mit einem Tor gekrönt. Der 20-jährige Niederösterreicher erzielte in der 79. Minute mit der Ferse Hoffenheims zweiten Treffer beim 3:0-Sieg in Bremen. Es war das zweite Saisontor für Baumgartner, der damit die Abstiegssorgen von Werder Bremen wieder verschärfte.

Eingeleitet wurde die sechste Heimniederlage dieser Saison im Weserstadion in der 65. Minute durch ein Eigentor von Davy Klaassen, nachdem der steirische Hoffenheim-Verteidiger Stefan Posch nach einem Corner mit einem Kopfball-Aufsetzer für Konfusion im Bremer Strafraum gesorgt hatte. Den Endstand besorgte Sargis Adamyan (83.).

apa