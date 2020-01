Nach SKN-Absage: Segovia hat einen neuen Verein

GEPA pictures/ Walter Luger

Dani Segovia hat im warmen Murcia eine neue Herausforderung gefunden

Ex-Bundesliga-Legionär Daniel Segovia unterschreibt nach der vom SKN abgelehnten Rückkehr nach St. Pölten beim spanischen Drittligisten UCAM Murcia.

Nachdem einer eventuellen Rückkehr zum SKN St. Pölten eine Absage erteilt wurde (weltfussball berichtete) hat Daniel Segovia einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der Rekordtorschütze der Niederösterreicher wird ab sofort für UCAM Murcia in der Segunda División B, der dritten spanischen Liga, auf Torjagd gehen.

Der 1999 gegründete Klub der Katholischen Universität der Stadt ist nicht zu verwechseln mit dem Traditionsverein Real Murcia, der die zweite Liga im spanischen Fußball am öftesten gewonnen hat. Jedoch spielen beide Klubs aus Murcia aktuell im selben Bewerb. Die Segunda B ist in vier regionale Gruppen aufgeteilt, UCAM und Real Murcia befinden sich in Gruppe 4.

Damit wird Segovia im Frühjahr auch wieder auf seinen Ex-Klub CD Badajoz treffen, der als derzeit Vierter voll im Aufstiegsrennen mitmischt. Mit UCAM Murcia wird sich der 34-jährige Angreifer aus Madrid hingegen auf den Kampf gegen den Abstieg einstellen müssen. Nach 22 Runden liegt der Klub aus dem Südosten des Landes auf Tabellenplatz 14, sechs Punkte vor dem bedrohenden Strich.

