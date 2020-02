Alaba unentschlossen über neue Position

Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

David Alaba findet sich auf seiner neuen Position gut zurecht

Seit der Ankunft von Hansi Flick als neuer Coach des FC Bayern München, spielt David Alaba auf einer ungewohnten Position halblinks in der Innenverteidigung. Sein Trainer erhob ihn sogar zum Abwehrchef, im Interview mit dem "kicker" sprach der ÖFB-Legionär über seine neue Rolle.

15 Bundesligapartien absolvierte David Alaba in dieser Saison für den FC Bayern München, elf davon auf der ungewohnten Position des Innenverteidigers. Seit dem Hansi Flick Anfang November das Zepter beim aktuellen Tabellenführer der Bundesliga übernommen hat, ist der 27-Jährige fix in der Defensivzentrale eingeplant und wurde von seinem Coach sogar zum Abwehrchef erhoben. Im Interview mit dem "kicker" lässt der ÖFB-Legionär aber durchblicken, dass er sich auch noch an seine neue Rolle gewöhnen müsse.

Idealposition gefunden? "Puh..."

Auf die Frage, ob er nun seine Idealposition gefunden hat, antwortete Alaba nur mit einem knappen "Puh...", um dann die Nachfrage nach seiner Rolle als Abwehrchef mit einem kurzen "Ja" zu bestätigen. Generell meinte der 27-jährige Wiener: "Ich versuche einfach, der Mannschaft zu helfen, mein Bestes zu geben."

Als Alaba dann noch gefragt wurde, ob es die Rolle des linken Innenverteidigers als optimal ansieht, antwortete er vorsichtig: "Das werden wir noch sehen. Ich habe sie jetzt ein paar Mal gespielt. In der Mannschaft funktioniert es sehr gut, weil wir sehr viel den Ball haben und hoch stehen. Das liegt mir gut." Funktionieren tut es wirklich, in den letzten sechs Bundesligaspielen kassierten die Bayern lediglich drei Gegentore.

red