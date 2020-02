Cory Burke unterschreibt in St. Pölten

SKN/Tobias Weber

Cory Burke mit Trainer Schmidt und Sportkoordinator Ketelaer

Am letzten Tag vor dem Fall des Transferfensters hat der SKN St. Pölten die heiß ersehnte Unterschrift von Mittelstürmer Cory Burke erhalten. Der 28-jährige Jamaikaner bleibt bis Saisonende.

"Wir sind sehr froh, dass wir den Transfer noch über die Bühne gebracht haben", sagt SKN-Generalmanager Andreas Blumauer, "er bringt alle Eigenschaften mit, die wir uns von einem Stürmer erwarten. Daher bin ich davon überzeugt, dass er uns in den kommenden Monaten weiterhelfen wird." Burke kriegt die Nummer 9.

Bestätigt haben die Niederösterreicher am Donnerstag auch noch die Verpflichtung von Nachwuchs-Talent Marcel Tanzmayr. Der 17-Jährige war ja schon in diversen Testspielen des SKN in einer mit seinem Namen beflockten Dress aufgelaufen.

Tanzmayr fällt in das "Rising Stars"-Projekt der Niederösterreicher und wird (wie zum Beispiel auch Christoph Messerer) eine zusätzliche Förderung durch Talente-Manager Heinrich Steiner genießen. Tanzmayr wird weiterhin die Akademie St. Pölten besuchen und kann dort, bei den SKN Juniors oder veilleicht sogar schon bei den Profis auflaufen. Sein Vertrag gilt bis 2022.

red