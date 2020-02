ÖFB-Legionäre lassen Barnsley noch hoffen

Tom Mulholland via www.imago-images.de

Michael Sollbauer ist auf der Insel angekommen

Barnsley FC ist in der zweitklassigen Championship zwar immer noch Letzter, aber der 3:0-Auswärtssieg beim Tabellendritten Fulham FC am Samstag war zumindest einmal ein Fingerzeig, was möglich ist.

"Wir hatten das richtige Gefühl, die richtige Einstellung und hatten das Spiel jederzeit unter Kontrolle. Wir haben eine 'Benchmark' gesetzt", meint Manager Gerhard Struber.

Neo-Abwehrchef Michael Sollbauer führt (nach vier Einsätzen) nicht zuletzt dank seiner überragenden Quote von 6,8 gewonnenen Luftduellen pro Spiel bei "whoscored.com" die klubinterne Spielerbewertung an - bei bereits 29 eingesetzten Spielern. Mit sechs "Clearences per Game" liegt Sollbauer sogar ligaweit unter den Top 10.

Keiner grätscht wie Ritzmaier

Marcel Ritzmaier wiederum ist etwas überraschend der beste Grätscher in Barnsley, er führt die interne Tackling-Wertung mit drei Balleroberungen pro Spiel an. Gegen Fulham war er verletzungsbedingt nicht dabei, wie der ebenfalls angeschlagene Keeper Samuel Şahin-Radlinger. Patrick Schmidt kam in der Schlussphase als Joker.

Matchwinner in London war Cauley Woodrow mit zwei Toren und einem Assist. Für die Fulham-Fans der ein doppelter Stich ins Herz: Woodrow stammt aus dem Nachwuchs der Cottagers und kam in fünf Jahren als Profi nie auf eine gute Torquote. Für Barnsley traf der 25-Jährige in 58 Championship-Spielen nun schon 28 Mal ins Schwarze.

"Ich hoffe, meine Burschen glauben jetzt wieder richtig an ihre Chance, in der Liga zu bleiben", resümierte Struber auf "BBC". Sechs Punkte Rückstand haben die "Tykes" noch aufzuholen. Unter Struber holten sie bislang 19 Punkte aus 17 Spielen, davor 9 Punkte aus 16 Spielen.

red