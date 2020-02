Laimer spart Körner - Glasner schnauft durch

GEPA pictures/ Sven Sonntag

Laimer (Nr. 27) und Co. schalteten am Schluss einen Gang zurück

RB Leipzig hat den Druck auf Titelverteidiger Bayern München in der deutschen Bundesliga hochgehalten - und dabei sogar noch Kräfte gespart. Nach dem 3:0-Heimsieg gegen den Krisenclub Werder Bremen bekommen es die Leipziger um Kapitän Marcel Sabitzer am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auswärts mit Vorjahresfinalist Tottenham zu tun.

Mittelfeldmann Konrad Laimer bereitete gegen Bremen das 3:0 vor und wurde wenig später ausgewechselt. "Nachdem wir nach knapp 50 Minuten bereits mit 3:0 vorne lagen war uns natürlich klar, dass wir uns vielleicht das ein oder andere Korn sparen können", meinte der Salzburger. Hinsichtlich des bevorstehenden Tottenham-Spiels und den folgenden Ligaspielen sei das "sicher nicht verkehrt".

Leipzig brachte von Beginn an eine hohe Energie auf den Platz. Laimer: "Mit dieser Bereitschaft wollen wir in die nächsten Spiele gehen." Abschütteln ließen sich nämlich auch Borussia Mönchengladbach (4:1 in Düsseldorf) und Bayer Leverkusen (3:2 bei Union Berlin) nicht. Ihr Rückstand beträgt drei bzw. fünf Punkte. Die Leverkusener empfangen am Donnerstag im Hinspiel des Europa-League-Sechzehntelfinales den FC Porto.

Glasner lobt Einstellung

Der VfL Wolfsburg trifft zeitgleich auf Malmö FF. Ein packender 3:2-Sieg in der Liga bei 1899 Hoffenheim nahm etwas Druck von Trainer Oliver Glasner, dessen Team davor nur eine von sechs Partien gewonnen hatte. Nach nun sieben Punkten aus den jüngsten drei Spielen liegen die Wolfsburger mit Xaver Schlager als Neunter drei Zähler vor Salzburgs Europa-League-Gegner Eintracht Frankfurt.

"Ich bin sehr froh über diesen Sieg und darüber, wie er zustande gekommen ist", erklärte Glasner. Sein Team habe "im Spiel gleich mehrere Nackenschläge zu verdauen" gehabt. Das vermeintliche 2:0 wurde zurückgenommen, stattdessen kassierte man im Konter durch Österreichs U21-Teamspieler Christoph Baumgartner den Ausgleich. "So etwas ist uns schon öfter passiert, aber die Mannschaft ist positiv geblieben", betonte Glasner.

apa