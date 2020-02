Laimer verlängert bei Leipzig bis 2023

FIRO/FIRO/SID/

Konrad Laimer ist bei RB Leipzig nicht mehr wegzudenken

Bundesligist RB Leipzig setzt langfristig auf Mittelfeldspieler Konrad Laimer. Der Herbstmeister verlängerte den Vertrag mit dem 22-jährigen ÖFB-Kicker vorzeitig bis Sommer 2023. Das gab der Klub einen Tag vor dem Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale bei den Tottenham Hotspur bekannt. Laimer war 2017 von Red Bull Salzburg zu den Sachsen gewechselt.

>> Liveticker: Tottenham Hotspur gegen RB Leipzig

"Für uns ist Konny ein sehr wichtiger und vor allem variabel einsetzbarer Spieler, der auf jeder Position und in jedem Spiel Vollgas gibt", sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche: "Konny verfügt zudem über eine herausragende Mentalität und verkörpert als Typ absolut unsere Philosophie. Er hat im Laufe des letzten Jahres fußballerisch und taktisch noch einmal einen enormen Entwicklungssprung gemacht und ist hier zum Leistungsträger gereift."

Bereits 100 Pflichtspiele für Leipzig

Seit seinem Wechsel im Sommer 2017 von Red Bull Salzburg absolvierte der Mittelfeldspieler bereits 100 Pflichtspiele für die Leipziger und trat dabei auch sechsmal als Torschütze in Erscheinung. Auch Laimer selbst freut sich über Ausdehnung seines Kontrakts: "Meine persönliche Entwicklung war hier durchgehend positiv und ich bin überzeugt davon, dass ich in diesem sehr professionellen und ambitionierten Umfeld zusammen mit dem Klub und der Mannschaft die nächsten Schritte in meiner Karriere machen kann und werde."

sid/red